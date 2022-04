Vrouw betrapt inbreker op heterdaad, politie houdt twee verdachten aan

BREDA - Bij een woning aan de Moerbekestraat is dinsdagmiddag 12 april een inbraakpoging gedaan. De bewoonster betrapte de inbreker, en het lukte haar om het kenteken van de vluchtauto te onthouden. De politie zag de auto over de A16 richting België rijden. Uiteindelijk hield de politie de twee inzittenden over de grens aan.