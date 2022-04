Meerdere auto-inbraken op parkeerplaats winkelcentrum Moerwijk

BREDA - Een inbreker heeft woensdag zijn slag geslagen op de parkeerplaats bij winkelcentrum Moerwijk in de Hoge Vucht. Bij drie auto’s werd ingebroken.

Er is woensdag 13 april ingebroken bij drie auto’s die geparkeerd stonden bij winkelcentrum Moerwijk. Bij één van de auto’s was het raam aan de passagierszijde volledig kapot geslagen. De politie waarschuwt Bredanaars dan ook: “Laat nooit waardevolle spullen achter in een geparkeerde auto.”

Het is onduidelijk wat er precies is buit gemaakt. Wel laat de politie weten dat er uit één auto veel medicijnen zijn gestolen. Wie ergens medicijnen vindt die mogelijk van de inbraak afkomstig zijn, wordt gevraagd ze in te leveren bij een apotheek of bij de politie.