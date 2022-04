Ravage op de A58: Auto rijdt dwars door rijdende caravan heen

BREDA - Er heeft een bizar ongeval plaatsgevonden op de A58 bij Breda. Daar reed rond 01.00 uur een auto dwars door een rijdende caravan heen. De hele weg lag door het ongeval bezaaid met stukken caravan.

Er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een opvallend ongeval plaatsgevonden op de A58. Een bestuurder leek een auto met caravan volledig over het hoofd te zien. De automobilist reed hard op de caravan in, en reed er bijna dwars doorheen.

De auto waar de caravan mee werd vervoerd kwam een 150 meter verderop tot stilstand. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij en werden in de ambulance gecontroleerd op mogelijke verwondingen. De bestuurder van de auto die door de caravan was gereden is met onbekend letsel met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De A58 werd afgesloten en overig verkeer kon langs het benzinestation rijden. De caravan was geheel in stukken gereden en de weg lag bezaaid met brokstukken.



Perry Roovers fotografie