Steekpartij bij jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda: Mogelijk twee gewonden

BREDA - Er heeft een steekpartij plaatsgevonden bij jeugdgevangenis Den Hey-Acker. Er is veel politie ter plaatse. De politie laat weten dat er mogelijk twee gewonden zijn.

Rond 15.15 uur kwam er een melding binnen van een steekpartij bij PI Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda. Er is veel politie aanwezig op het terrein van de jeugdgevangenis. Ook is er een traumahelikopter geland.

Het is nog niet bekend wat er precies is voorgevallen. De politie laat weten dat er mogelijk twee mensen gewond zijn geraakt bij het incident. Over hoe ernstig die verwondingen zijn, is nog niets bekend gemaakt.

Meer informatie volgt later