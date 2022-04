Minderjarige bestuurder botst hard tegen een boom in de Haagse Beemden

BREDA - Een minderjarige bestuurder heeft maandag aan het einde van de middag een ongeluk veroorzaakt in de Haagse Beemden. Hij knalde tegen een boom. De auto is total loss.

Een automobilist reed maandagmiddag in de bocht van de Noortberghmoeren met de Brandebeemd rechtdoor. De auto knalde daardoor hard tegen een boom.

Opvallend was dat de bestuurder van de auto nog niet meerderjarig was. Volgens omstanders zaten er naast de bestuurder nog drie personen in de auto.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De auto raakte total loss en moest worden getakeld. De politie doet onderzoek naar het ongeval.