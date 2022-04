Bestuurder rijdt door na aanrijden fietser op de Markendaalseweg

BREDA - Een automobilist heeft vrijdagochtend een fietser aangereden op de Markendaalseweg. De bestuurder is weggereden bij het ongeval.

Een fietser is vrijdagochtend op de Markendaalseweg aangereden door een auto. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. De fietser raakte gewond en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist is na het ongeval doorgereden. Over de bestuurder is niets bekend. De politie heeft camerabeelden, en is op zoek naar de auto.