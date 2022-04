Bredanaar (48) aangehouden na levensgevaarlijke politieachtervolging van drie kwartier

BREDA - Een Bredanaar heeft donderdagavond geprobeerd te ontkomen aan de politie. Pas na een achtervolging van drie kwartier door onder andere het centrum van Hoeven en Bosschenhoofd kon de man in Prinsenbeek worden aangehouden.

Agenten zagen donderdag een auto op een verlaten industrieterrein op de Bergsebaan. Dit wekte hun aandacht. Zij wilden de auto controleren, maar de bestuurder besluit er echter snel vandoor te gaan waarna de achtervolging wordt ingezet.

Rond 01.00 uur krijgen agenten van de Landelijke Eenheid de melding binnen dat er een achtervolging gaande is in Heerle. Deze gespecialiseerde agenten nemen hun positie in en zien de auto bij Oud-Gastel rijden. De achtervolging gaat met hoge snelheden slingerend door het centrum van Hoeven, Bosschenhoofd en over de A58. Het voertuig maakt ook een schijnbeweging waarbij hij bijna op een stilstaande politieauto, met agenten erin, inrijdt. Op de Gertrudisoord in Prinsenbeek komt het voertuig tot stilstand. De bestuurder stapt uit en rent weg. Eén van de achtervolgende agenten rent de verdachte achterna en weet hem aan te houden. De 48-jarige verdachte uit Breda is meegenomen naar de politiecel voor verhoor en verder onderzoek.

Na controle van het voertuig bleek dat de auto gestolen was. Ook had de man een ongeldig verklaard rijbewijs en mocht dus geen auto besturen.