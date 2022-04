Wijkagenten Markdal brengt naaktloper naar Amphia

BREDA - De wijkagenten van Markdal kwamen vannacht voor een bijzondere casus te staan. Zij kregen een melding over een man die naakt over straat liep en verward oogde. De agenten wisten de man aan te houden en brachten hem naar de spoed eisende hulp in het Amphia ziekenhuis.

Nadat zij de man in zicht kregen, konden de agenten duidelijk concluderen dat de man onder invloed was. Hij reageerde ook niet op de verzoeken van de agenten en verzette zich hevig. Het verzet was zo hevig dat de man met een stroomstootwapen onder controle gebracht moest worden.

Na de aanhouding hebben de agenten de man overgebracht naar de spoed eisende hulp in het Amphia ziekenhuis. Hier wordt hij verder nagekeken.