Vier auto’s verwoest door brand op parkeerplaats Daniël Marotstraat

BREDA - Op een parkeerplaats aan de Daniël Marotstraat zijn in de nacht van zondag op maandag vier auto’s in vlammen opgegaan.

In de nacht van zondag op maandag heeft er een brand gewoed op de parkeerplaats aan de Daniël Marotstraat in Geeren-Zuid. De schade is erg groot. Maar liefst vier auto’s zijn door het vuur verwoest.

Waarschijnlijk is de brand bij één auto ontstaan, en overgeslagen op de auto’s die ernaast stonden geparkeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van de brand. Daarbij wordt brandstichting niet uitgesloten.