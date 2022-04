Agressie tegen politie op Koningsdag: twee agenten doen aangifte van mishandeling

BREDA - Twee agenten zijn tijdens Koningsdag mishandeld, nadat zij twee mannen wilden aanhouden voor overlast. De mannen gingen tijdens hun aanhouding in verzet. De agenten hebben aangifte gedaan.

De politie ontving gisteren rond 19.00 uur een melding van een opstootje aan de Haven. Naar aanleiding van dit opstootje spraken agenten in de Adriaan van Bergenstraat een van de betrokken personen aan. De man, een 52-jarige Bredanaar, beledigde vervolgens meerdere keren een politieagent. Ondanks meerdere waarschuwingen bleef de Bredanaar beledigingen uiten. Daarop hebben agenten hem aangehouden. Tijdens deze aanhouding ging de man in verzet. Hij probeerde een agent in het gezicht te slaan en greep een politieagent bij de keel. Meerder agenten moesten ter plaatsen komen om de man onder controle te krijgen. Hij is afgevoerd naar het politiebureau.