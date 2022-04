Man gewond na val van reling bij station: veel hulpdiensten aanwezig

BREDA - Een man is donderdag gewond geraakt nadat hij van een reling is gevallen bij het station. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn momenteel veel hulpdiensten aanwezig bij het station.

Een persoon is donderdagmiddag van een reling gevallen aan het station in Breda. Het zou een behoorlijke val zijn geweest. Hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren is (nog) onduidelijk. Veel hulpdiensten kwamen direct ter plaatse.

Een opgeroepen traumahelikopter werd later afgemeld. De man is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Later meer.