Burgemeester sluit pand aan Boschstraat na schietincident tijdens Koningsdag

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft besloten het pand aan de Boschstraat 86 in Breda per direct te sluiten. Bij dit pand vond er tijdens Koningsdag een schietincident plaats. Deze sluiting is volgens de burgemeester in het belang van de openbare orde en veiligheid in de buurt.

Gisteren vond er een schietincident plaats in de Boschstraat. Hierbij werd er meerdere keren op een pand in die straat geschoten. Omstreeks 03.30 uur ontving de meldkamer een melding over schoten. Een voertuig zou zijn gestopt, waarna een persoon uitstapte. Deze persoon zou enkele schoten hebben gelost en zijn doorgereden.