Burgernet: ‘Vrouw vermist in de omgeving van de Tramsingel’

BREDA - Er is een 41-jarige vrouw vermist in de omgeving van de Tramsingel in Breda. Iets na 11.30 uur werd er een burgernetmelding verstuurd vanwege haar vermissing.

Het gaat om een vrouw van 41 jaar, die er voor haar leeftijd jong uitziet. Ze heeft een normaal postuur, en donkerblond haar dat over haar schouders valt. Ze draagt een felblauwe windjack en een zwarte sportlegging.

Wie haar ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.