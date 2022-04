Jongeren gooien steen door ruit van bus aan de Edisonstraat

BREDA - Een aantal jongeren hebben donderdagavond een bus vernield aan de Edisonstraat. Met een steen gooiden zij de achterruit van de bus in.

Een buschauffeur is donderdagavond opgeschrikt door baldadige jongeren. Terwijl de chauffeur met zijn bus stond te wachten bij de bushalte aan de Edisonstraat, kwamen de jongeren op de bus af. Uit het niets gooiden zij met een steen de achterruit van de bus in. Op een foto die de Bredase politie heeft gedeeld is te zien dat de ruit volledig vernield is.

De politie kwam ter plaatse, maar kon niemand meer aanhouden. Er is nog niets bekend over de identiteit van de verdachten, laat een politiewoordvoerder weten.

Arriva gaat aangifte doen.