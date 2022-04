Auto vliegt uit de bocht bij de Merodelaan

BREDA - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zij auto uit de bocht gevlogen hierbij botste hij tegen een bestelbus. De auto raakte ook verschillende geparkeerde auto’s voordat het tot stilstand kwam tegen een boom.

Het ongeluk vond plaats in de Merodelaan aan het eind van de nacht. De auto vloog uit de bocht en raakte hierbij een bestelbus en verschillende geparkeerde auto’s. De auto kwam vervolgens tot stilstand tegen een boom. Door de klap kwam de bestelbus tegen een muur die ontzet raakte. Hoe het kwam dat de auto uit de bocht vloog is niet bekend, de politie doet onderzoek. De bestuurder is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een takelwagen was nodig om de auto weg te slepen.