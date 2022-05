Jongeren stelen fooienpot, cafetaria deelt camerabeelden

BREDA - Jongeren hebben bij Cafetaria De Berg aan de Kesterenlaan de fooienpot gestolen. Om de jongens te vinden, heeft de cafetaria de camerabeelden gedeeld.

Op vrijdag 22 april hebben jongeren bij Cafetaria de Berg de fooienpot gestolen. Om de jongens op te sporen en met ze in contact te komen, heeft de cafetaria de camerabeelden van het moment gedeeld. Daarop is te zien hoe één jongen een tas open houdt, terwijl een andere jongen de fooienpot er ongezien in stopt.

De beelden kunnen rekenen op veel verontwaardigde reacties. Ze zijn inmiddels al zo’n 400 keer gedeeld.