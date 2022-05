Bestelbus brandt uit op de A58: Snelweg afgesloten

BREDA / ETTEN-LEUR - Een bestelbus is vanmiddag rond 13.45 uur uitgebrand op de vluchtstrook langs de A58 ter hoogte van Etten-Leur. De snelweg is afgesloten, waardoor een lange file vanuit Breda is ontstaan.

De melding van de brand kwam rond 13.45 uur binnen. De brandweer was snel ter plekke om het vuur te doven, maar de bestelbus was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is onbekend.

Door het incident is er een lange file ontstaan vanuit de richting Breda. De snelweg is afgesloten. Verkeer wordt aangeraden om om te rijden via Moerdijk (A16, A17).

#A58 Breda ? Bergen op Zoom dicht bij Etten-Leur-West door een autobrand. Omrijden kan via Moerdijk (A16, A17).— ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) May 2, 2022