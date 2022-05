Man verminkt levende vogel in woning Breda, politie grijpt in

BREDA - De politie heeft dinsdag ingegrepen bij een man die in zijn woning in Breda een vogeltje aan het verminken was. De man wilde de politie niet binnen laten, maar met een machtiging tot binnentreden konden agenten toch ingrijpen en de vogel redden.

De Bredase politie kreeg dinsdag een melding dat er een persoon een kleine vogel aan het verminken was in een woning in Breda. Omdat dierenmishandeling verboden is, gingen agenten ter plaatse.

De man wilde de agenten echter niet binnen laten. Omdat de politie zich grote zorgen maakte over de vogel, hebben zij een machtiging tot binnentreden opgevraagd bij de hulpofficier van justitie. Met die machtiging mochten de agenten de woning toch betreden.

In de woning troffen zij de vogel zwaar verminkt aan. De vogel is in beslag genomen, en na controle door de dierenarts naar een speciale opvang gebracht. Daar kan de vogel herstellen.