Bredanaar rijdt onder invloed en veroorzaakt fataal ongeluk, politie zoekt getuigen

BREDA - De politie ontving gisteren rond 23:00 uur een melding van een ongeval op de A59 nabij Terheijden. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De bestuurder van één van de voertuigen is na het ongeval overleden. De andere bestuurder is een 36-jarige Bredanaar die onder inlvoed reed.

De bestuurder van één van de voertuigen was een 44-jarige man uit Den Bosch. Hij is aan zijn verwondingen overleden. De bestuurder van het andere voertuig is een 36-jarige man uit Breda. Hij is aangehouden nadat een blaastest aangaf dat de man onder invloed was. Daarom is ook een bloedtest afgenomen.