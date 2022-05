Grote zoekactie in het Mastbos naar vermiste Marleen (41)

BREDA - De Bredase politie is vandaag samen met het Veteranen Search Team bezig met een zoekactie naar de vermiste Marleen (41). Er wordt gezocht in het Mastbos, nabij de Galderse Meren.

Marleen de Wijs (41) is op 21 april niet op haar afspraken gekomen, en ook niet meer in haar woning geweest. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.