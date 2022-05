Fietsster gewond na ongeval met taxibusje op Muiderslotstraat

BREDA - Een taxibusje en een fietsster zijn woensdagochtend gebotst op de Muiderslotstraat. De fietsster is naar het ziekenhuis gebracht.

Op de kruising van de Muiderslotstraat en de Bavelselaan zijn vanochtend een fietsster en een taxibusje gebotst. Hoe dat ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

De fietsster raakte bij het ongeval gewond. Een ambulance kwam ter plaatse. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.

De politie heeft verklaringen opgenomen en doet onderzoek.