Aangetroffen drugs in Breda hebben straatwaarde van 12,5 miljoen euro

BREDA - Na onderzoek door specialisten van de politie blijkt dat een partij drugs die donderdagmiddag in Breda in beslag werd genomen een straatwaarde heeft van 12.500.000 euro.

Donderdagmiddag rond 17.30 uur meldde een getuige dat hij zag dat er aan het Bijloopwegje in Breda een vrachtwagen stond. Omdat er goederen vanuit deze vrachtwagen in een busje werden overgeladen vond de getuige dit verdacht en belde hij de politie. Toen die ter plaatse kwam was het busje al weg, maar de vrachtwagen kon wel worden gecontroleerd.

De politie trof in de laadruimte van de vrachtwagen tussen de 15 en 20 tassen aan die gevuld bleken te zijn met harddrugs. Uit onderzoek is gebleken dat het hier in totaal om circa 500 kilogram Ketamine ging met een straatwaarde van 25 euro per gram. Daarmee komt de straatwaarde van de in beslaggenomen partij op ongeveer 12.500.000 euro.