Gewapende overval in de Roerstraat

BREDA - Een 24-jarige man uit het Belgische Kapelle-Op-Den-Bos is zaterdagavond overvallen op de Roerstraat in Breda door twee jonge mannen. De twee daders hebben het slachtoffer hierbij mishandeld en met een vuurwapen bedreigd.

De overval vond plaats rond 22:20 uur in een zijstraat van de Scheldestraat. Het slachtoffer liep met zijn vriendin over de Roerstraat, toen jij plots van achteren om zijn nek gegrepen werd. Een van de daders trok hem naar de grond en eiste vervolgens dat hij zijn horloge overhandigde. Toen het slachtoffer dit horloge kennelijk niet snel genoeg van afdeed kreeg hij een klap met een vuurwapen. Een van de daders hield vervolgens het slachtoffer onder bedwang terwijl de ander het horloge afnam. De vriendin van de man probeerde nog naar hun auto te rennen om de politie te alarmeren maar ook zij werd vastgepakt en bedreigd. Na de overval vluchtte de daders richting de Oranjeboomstraat. De politie is nog opzoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.