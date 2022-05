Nep-medewerker Rabobank aangehouden voor bankpasfraude dankzij alerte melding

BREDA - Dankzij een alerte bewoner in de wijk Tuinzigt heeft de politie dinsdagmiddag een verdachte aangehouden voorbankpasfraude. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer die zich uitgaf als medewerker van de Rabobank. Hij kwam de bankpas van de bewoners ophalen omdat daar zogenaamd mee gefraudeerd zou zijn. De politie waarschuwt voor deze vorm van oplichting waarvan vooral ouderen slachtoffer worden.

De 66-jarige Bredanaar heeft aangifte van poging tot oplichting gedaan. Hij vertelde dat hij dinsdag 17 mei 2022 rond 16.00 uur op zijn mobiele telefoon gebeld werd door een man die aangaf van de Rabobank te zijn. Volgens deze beller was er net in Eindhoven 600 euro van de rekening van de aangever afgeschreven vanwege de aankoop van een mobiele telefoon. De zogenaamde helpdeskmedewerker noemde daarbij ook het juiste rekeningnummer.

Envelop

Vanwege deze fraude moest ‘het slachtoffer’ zijn bankpas in een envelop doen die direct door een bankmedewerker zou worden opgehaald. De aangever zag op zijn app dat er helemaal geen geld in Eindhoven opgenomen was. Hij hield de ‘oplichter’ aan de lijn en waarschuwde via een andere telefoon de politie. Rond 16.15 uur werd er aangebeld. Voor de deur stond een man die vertelde van de Rabobank te zijn. Hij vroeg de bewoner om zijn telefoon en bankapp te openen. Inmiddels had de zoon des huizes de politie gebeld waarna de verdachte werd aangehouden.