Vier inbraken in elektronicazaken mogelijk gepleegd door dezelfde dadergroep

BREDA - Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond 24 mei 2022 uitgebreid aandacht aan een serie van vier snelkraken bij elektronicazaak BCC in Noord-Brabant en Zeeland. De recherche vermoedt dat er één dadergroep voor de inbraken verantwoordelijk is. Zo is de werkwijze vrijwel steeds hetzelfde en staat één van de daders vermoedelijk bij meerdere inbraken op beeld. De daders maakten onder meer mobiele telefoons, laptops en tablets buit.

De eerste inbraak vond plaats op 14 september 2021 in Breda. Daarna sloegen de daders op 18 februari toe in Veghel en op 19 februari in het Zeeuws Vlaamse Oostburg. De laatste inbraak was op 18 maart in Bergen op Zoom. Hier heeft een alerte getuige de daders gefilmd terwijl ze op straat staan en daarna vluchten.

Bij de inbraken forceren drie of vier daders eerst de voordeur en daarna het rolluik daar achter. Hierna gaan ze de winkel in en vernielen vitrines. Ze graaien in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk spullen bij elkaar, stoppen die in tassen waarna ze er weer vandoor gaan. Daarbij richten ze behoorlijke schade aan. “Bij de laatste inbraak in Bergen op Zoom zien we op bewakingscamera’s vier daders naar binnen gaan en één man op de uitkijk die opvallend mank loopt. Bij de eerste inbraak in Breda zien we eerst twee daders in beeld verschijnen die de boel verkennen. Even later komen ze terug, dan is er ook een derde man bij. Ook hun auto staat op beeld”, laat de politie weten.