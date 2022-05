‘Knuffeldieven’ beroven man (22) van telefoon in park Valkenberg

BREDA - Een 22-jarige man is dinsdag in park Valkenberg beroofd van zijn telefoon door ‘knuffeldieven’. Door een volg-app op de telefoon van het slachtoffer, konden de daders snel aangehouden worden. Het gaat om een 27-jarige man uit Breda en een 23-jarige man uit Ter Apel.

Omstreeks 23.00 uur wandelde het 22-jarige slachtoffer een rondje door park Valkenberg. Terwijl hij daar liep, zag hij even verderop twee mannen op een bankje zitten. Tijdens het passeren stonden de twee mannen op. Het tweetal sprak de man in het Engels aan en deed alsof de 22-jarige Bredanaar een vriend van hen was. Hierbij knuffelden en omhelsden ze hem. Na een aantal seconden lieten ze het slachtoffer los.