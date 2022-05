Bredanaar (68) overleden, politie doet onderzoek

BREDA - De 68-jarige man uit Breda die vrijdag 20 mei zwaargewond in het buitengebied van Helvoirt werd aangetroffen is gisteren aan het einde van de middag overleden.



