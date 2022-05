Politie: ‘Sinds 21 april vermiste Marleen (41) aangetroffen in België’

BREDA - De sinds 21 april 2022 vermiste Marleen de Wijs is gisteren aangetroffen in België. Dat meldt de politie. De vrouw is lichamelijk in orde. Ze wordt in Nederland overgedragen aan het zorgkader.

De 41-jarige Marleen kwam op 21 april 2022 niet opdagen op haar afspraken. Ook kwam zij niet meer in haar woning. Sindsdien ontbrak ieder spoor van haar.

De Bredase politie startte samen met het Veteranen Search Team een grote zoekactie naar de vrouw. Er werd onder andere gezocht in het Mastbos, nabij de Galderse Meren. Bij de zoektocht werden onder andere drones en een sonarboot ingezet.

De politie laat vandaag weten dat Marleen gisteren is aangetroffen in België. Hoe het met haar gaat is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie zou de vrouw lichamelijk in orde zijn. Wel wordt ze in Nederland overgedragen aan het zorgkader.