Vrouw (33) rijdt 70 kilometer per uur te hard op Kapittelweg en moet rijbewijs inleveren

BREDA - Tijdens een snelheidscontrole op de Kapittelweg heeft de politie gisteravond drie bestuurders bekeurd. Van één van hen werd ook het rijbewijs ingevorderd.

Gisterenavond heeft de politie een snelheidscontrole uitgevoerd op de Kapittelweg in Breda. Tijdens deze controle reden drie bestuurders te snel. De snelheden waren 87, 94 en 120 kilometer per uur. Op de Kapittelweg is maximaal 50 kilometer per uur toegestaan.

De 33-jarige bestuurster die met 120 kilometer per uur over de Kapittelweg reed moest ook haar rijbewijs inleveren.