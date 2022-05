Vermiste Ibrahim (29) uit Breda na maanden weer terecht

BREDA - De 29-jarige Ibrahim uit Breda, die sinds oktober 2021 vermist raakte, is weer terecht. Dat meldt de politie. “Voor zover wij weten is hij in goede gezondheid”, aldus een woordvoerder.

Op 10 oktober 2021 werd de vermissing van Ibrahim gemeld bij de politie. Vermoedelijk was de 29-jarige toen al langer vermist. Voor zover bekend was er voor het laatst contact met de man in augustus. Sinds die tijd werd hij ook door buurtbewoners niet meer gezien bij zijn woning. Het is onbekend wanneer Ibrahim precies voor het laatst gezien werd.

De politie meldt vanmiddag dat Ibrahim na maanden weer terecht is. “Voor zover bekend is hij in goede gezondheid”, aldus een woordvoerder van de politie. De woordvoerder kon niet zeggen waar Ibrahim precies aangetroffen was.

Marleen de Wijs

Gisteren kwam er na enkele maanden ook in een andere vermissingszaak goed nieuws. De 41-jarige Marleen de Wijs, die sinds 21 april 2022 vermist raakte vanuit Breda, werd in België teruggevonden. Ook zij was, in ieder geval lichamelijk, in goede gezondheid. Wel wordt ze in Nederland overgedragen aan het zorgkader.