Scooterrijder gewond na aanrijding met vrachtwagen aan Heistraat

BREDA - Een scooterrijder is woensdagmiddag gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten ontvingen omstreeks 12.20 uur een melding van een ongeval aan de Heistraat in Breda. Ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een scooterrijder en een vrachtwagen. Volgens omstanders zou de vrachtwagen achteruit zijn gereden. Hierbij heeft hij het slachtoffer geraakt. De bestuurder van de scooter raakte, voor zover bekend, lichtgewond door het ongeval.

De scooterrijder is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Politie is bezig om ter plaatse getuigenverklaringen af te nemen. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is (nog) niet duidelijk.