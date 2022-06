Grootschalige politiecontrole in Hoge Vucht trekt veel bekijks

BREDA - De politie heeft gisteren 56 voertuigen gecontroleerd tijdens een grootschalige controle in Hoge Vucht. De controle was een samenwerking tussen politie, belastingdienst, gemeente Breda (handhaving en sociale recherche) en belastingsamenwerking West-Brabant. Er zijn meerdere bestuurders op de bon geslingerd.

De controle vond plaats op het parkeerterrein van winkelcentrum Moerwijk. Veel buurtbewoners waren uitgelopen om een kijkje te nemen bij de controle. Meerdere bestuurders ontvingen een bekeuring. Zo is er onder andere beboet voor het rijden zonder rijbewijs (1 keer), het rijden met gladde banden (2 keer), het rijden met een verlopen APK (2 keer), het niet tonen van het rijbewijs (1 keer), het rijden zonder verzekerd te zijn (1 keer), het niet aanhouden van de juiste positie op de weg (1 keer), het niet voeren van de juiste reminrichting (1 keer), het niet dragen van de autogordel (1 keer) en het bellen tijdens het rijden (2 keer).

Registratie voertuigen

Naast deze bekeuringen is er ook twee maal gewaarschuwd voor het rijden op een elektrische step zonder de benodigde registratie en verzekering. Ook is een voertuig meegenomen naar het politiebureau, omdat de bestuurder niet de juiste papieren van de verhuurder kon aantonen en onrechtmatig in het voertuig reed.



Dit voertuig wordt overgedragen aan de rechtmatige eigenaar. De Belastingdienst bekeurde een vijftal bestuurders, voornamelijk voor rijden met een buitenlands kenteken zonder de juiste registratie. De Sociale Recherche gemeente Breda gaat naar aanleiding van de controle een vijftal onderzoeken starten met betrekking tot uitkeringsfraude.