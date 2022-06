Auto belandt op zijn kop na ongeval op de Waterviolier

BREDA - Een auto is gisteravond op zijn kop terechtgekomen na een ongeval op de Waterviolier in Breda. De bestuurster is naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek.

Het ongeluk vond iets na negen plaats. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Tijdens ongeluk zaten een vrouw en kind in het voertuig. Beide zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd op mogelijke verwondingen. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht voor verder onderzoek. Bij het ongeval werd ook een schutting geraakt. De politie heeft de straat tijdelijk moeten afzetten.