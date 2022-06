Zakkenrollers actief in de Bredase binnenstad

BREDA - Dankzij het zoekprogramma ‘Find my iPhone’ heeft de politie vanochtend vroeg twee mannen aangehouden op de Oude Terheijdenseweg. Ze worden verdacht van de diefstal van zeven mobieltjes. Eerder deze nacht had de politie ook al twee mannen aangehouden op JF Kennedylaan. Het zijn Algerijnen en het gaat waarschijnlijk om één groep. De politie waarschuwt om tijdens het stappen en het bezoeken van evenementen extra alert te zijn op zakkenrollers.

Find my iPhone

Vanochtend liep een 21-jarige Bredanaar rond 05:00 uur na het stappen in de richting van zijn woning. In de Catharinastraat zag hij twee mannen staan die hem in het Engels en Frans aanspraken en heel dicht bij hem kwamen. Een van die mannen tikte enkele keren met zijn voeten tegen de enkels van aangever. Kort daarna merkte het slachtoffer dat zijn mobiel gestolen was. Thuis gebruikte hij via zijn laptop het programma ‘Find my iPhone’ en zag hij dat zijn mobieltje zich richting het station bewoog. Hij belde daarop de politie en ging zelf ook ter plaatse.

Hij zag dezelfde mannen die hem eerder aanspraken, lopen op de Oude Terheijdenseweg. Agenten hielden daar de verdachten staande. Bij een van hen werd in de kleding een mobieltje en een bankpas aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn. De telefoon hadden ze op dat moment niet bij zich. Het slachtoffer zocht samen met NS medewerkers daar in de bosjes en vond er naast zijn eigen telefoon, nog vijf vermoedelijk gestolen exemplaren terug.

Eerdere melding

Eerder die nacht kregen politiebikers meldingen dat er op de Ridderstraat en op de Tolbrugstraat twee mannen geprobeerd hadden stappers te beroven. Met hulp van Cameratoezicht werd doorgegeven dat beide Verdachten richting het Valkenberg liepen. Daar zagen agenten het bedoelde duo lopen. Een van de dienders zag nog net dat een van die mannen een horloge en een bankpas op de voet van een standbeeld legde. Hierop zijn beide mannen omstreeks 02:30 uur als verdachte van diefstal in vereniging aangehouden.

De herkomst van de goederen wordt nog onderzocht. De politie heeft al drie gedupeerden gesproken. Een van hen, een 24-jarige man uit Dorst, vertelde dat zijn telefoon in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gestolen in het uitgaanscentrum in Breda. Hij keek vanmorgen op het programma ‘Find my iPhone’ en zag tot zijn verbazing dat zijn telefoon zich op het politiebureau in Breda bevond. Daar vond hij ook zijn pinpas die ook was gestolen, er was al vijf keer geld mee opgenomen.