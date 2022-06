Zakkenroller steelt portemonnee van vrouw (52) in winkelcentrum de Burcht

BREDA - Een 52-jarige vrouw is 16 februari van haar portemonnee bestolen terwijl zij boodschappen aan het doen was in een supermarkt in winkelcentrum de Burcht. De dader is nog niet gepakt. Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan deze zaak.