Auto belandt in berm na ongeval op Tramsingel

BREDA - Twee auto’s zijn donderdag net voor middernacht met elkaar in botsing gekomen op de Tramsingel. Eén van de auto’s schoot hierbij door en kwam bijna in de Singel terecht. Het is niet duidelijk wie er geen voorrang verleende.

Donderdagavond net voor middernacht zijn er op het kruispunt Tramsingel met de Gieterijstraat twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Wie er geen voorrang verleende is (nog) niet duidelijk.

Bij het ongeval schoot één auto door en kwam tot stilstand tegen een omgezaagde boom vlak naast de Singel. Een vrouw werd gecontroleerd op mogelijke verwondingen, maar ze kon hierna weer verder. Beide auto’s werden getakeld door een tweetal bergers.

Eerdere ongevallen

Het is niet de eerste keer dat er een ongeval plaatsvindt op de Tramsingel. Regelmatig komen auto’s met elkaar in botsing op deze weg of vinden er eenzijdige ongevallen plaats. Onlangs raakte een scootterrijder nog gewond nadat hij op een auto was gebotst. Zo’n jaar geleden moest een persoon nog uit een auto worden geknipt na een ongeval. En in 2019 overleed er nog een vrouw nadat de quad waar zij achterop zat in botsing kwam met een auto.