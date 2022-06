Forse schade na botsing tussen stadsbus en auto op de Terheijdenseweg

BREDA - Op het kruispunt van de Terheijdenseweg en Moerlaken zijn dinsdagochtend een stadsbus en een auto gebotst. De schade aan beide voertuigen is groot.

Op het kruispunt Terheijdenseweg met Moerlaken is een auto met een stadsbus gebotst. De schade is enorm bij zowel de bus als auto. De automobilist werd behandeld in een ambulance, en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de buschauffeur werd nagekeken door een ambulancemedewerker, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De passagiers die in de bus zaten kwamen met de schrik vrij. Zij werden door een andere bus opgehaald en naar hun bestemming gebracht.

Wie er geen voorrang verleende is niet duidelijk. De politie heeft het kruispunt gedeeltelijk afgesloten en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



Foto: Perry Roovers