Overledene motorongeluk is Oosterhouter (51), Automobilist is Bredanaar (23)

BREDA - De persoon die gisteren overleed na een ongeluk op de kruising van de Backer en Ruebweg en Konijnenberg is een 51-jarige uit Oosterhout. De Automobilist die in botsing kwam met het slachtoffer is een 23-jarige Bredanaar. Hij zit momenteel vast.

Op de kruising van de Backer en Ruebweg en Konijnenberg vond gisteren rond 17:00 uur een botsing plaats tussen een automobilist en een motorrijder. De motorrijder raakte hierbij in eerste instantie zwaargewond. Later maakte de politie bekend dat de persoon was overleden.

Het slachtoffer blijkt een 51-jarige uit Oosterhout. De Automobilist die in botsing kwam met het slachtoffer is een 23-jarige Bredanaar. Hij zit momenteel vast. De politie doet nog verder onderzoek.