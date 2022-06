Twee jongens (18) rennen weg bij politiecontrole na rondrijden op gestolen scooter

BREDA - Twee jongens van 18 jaar zijn donderdagavond 23 juni aangehouden. Zij gingen er bij een controle vandoor. Later bleek dat de scooter waarop ze reden is gestolen.

Agenten gaven een scooterrijder rond 21.20 uur op de Beverweg een stopteken voor een controle. De bestuurder stopte, maar toen de agenten naar de jongen en zijn bijrijder toe gingen, renden ze zonder scooter weg.

De bijrijder verstopte zich achter een struik en werd aangehouden. Na een check van de politiesysteem bleek dat de scooter is gestolen. De bestuurder kon later worden aangehouden in een woning op verdenking van heling. De politie doet verder onderzoek.