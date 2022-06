Gestolen auto wordt binnen enkele minuten teruggevonden op A16: Verdachte aangehouden

BREDA - Een gestolen auto is vannacht binnen enkele minuten teruggevonden. De auto werd gestolen van een oprit aan de Mastenbroek, en werd al snel door agenten gezien op de A16. Een 19-jarige verdachte is aangehouden.

Rond 01.50 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een gestolen auto. De auto stond op de oprit van een woning aan de Mastenbroek.