Oosterhouter (43) meldt zich bij politie voor zware mishandeling met glas in Bredaas café

BREDA - Een 43-jarige man uit Oosterhout heeft zich vandaag gemeld bij de politie vanwege zijn betrokkenheid bij een zware mishandeling in een café in Breda. De man is aangehouden en zit vast.

Een grote snijwond boven zijn wenkbrauw, onder zijn oog én forse snijwonden in zijn neus. Dat was het resultaat van een zware mishandeling die in februari plaatsvond in café de Bommel in de Halstraat. “Ik dacht, mijn neus ligt eraf”, vertelt het slachtoffer.

Het slachtoffer was op zaterdagavond 19 februari met zijn vriendin uit eten in de stad. “Het was net na het einde van de lockdown, dus mijn vriendin en ik besloten om na het eten nog een drankje te gaan doen”, vertelt het slachtoffer. Maar die normale stapavond, veranderde in een drama. “Rond 00.30 uur ging ik naar de wc. Daar waren meerdere mensen. Op een gegeven moment bonkte er iemand hard op de deur van de wc, omdat het lang duurde. De persoon die bonkte, liep vervolgens door. Op een gegeven moment ging de deur van de wc open. Ik draaide me om naar die wc, en ineens sloeg een man hard een glas op mijn gezicht.”

De politie deelde op 20 juni camerabeelden waarop de dader van de mishandeling te zien was. En met resultaat. Dinsdag 28 juni heeft een 43-jarige man uit Oosterhout zich gemeld. Hij is direct aangehouden en zit vast.