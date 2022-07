Boetes voor filmen en negeren rood kruis bij ongeval met vrachtwagen op A16

BREDA - Verschillende bestuurders hebben maandagochtend een boete gekregen voor hun gedrag bij het ongeval met een vrachtwagen op de A16. Meerdere bestuurders negeerden de rode kruizen, en ook werd er door sommigen gefilmd.

Maandagochtend moest de A16 in de richting van België ter hoogte van knooppunt Galder volledig werden afgesloten. De reden daarvoor was een ongeval met een vrachtwagen. Die was gekanteld en versperde de weg.

Tijdens de afhandeling van het incident was een rijstrook afgesloten met een rood kruis. Dit werd echter door drie bestuurders genegeerd. Ook zagen aanwezige agenten vier automobilisten het ongeval tijdens het rijden filmen. Ook dat is verboden. Zij kunnen een boete thuis verwachten.