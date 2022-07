Enorme tak breekt af en valt op dak van zwembad Sonsbeeck

BREDA - Een grote tak is vrijdagochtend afgebroken en op het dak van zwembad Sonsbeeck gevallen. De brandweer heeft de omgeving afgezet.

Een enorme tak van de grote boom die voor de ingang van zwembad Sonsbeeck staat, is vrijdagochtend afgebroken. De tak, die ongeveer zo dik is als een normale boom, is op het dak van het zwembad gevallen. Daardoor is een deel van het dak beschadigd en zijn tientallen bakstenen naar beneden gekomen.

Hoe groot de schade aan het zwembad is, is nog niet bekend. De brandweer is ter plaatse en heeft het gebied ruim afgezet. Inmiddels is gestart met het in stukken zagen van de tak. Dat gebeurt vanaf een hoogwerker.

Ondertussen is het zwembad gewoon open. Sonsbeeck maakt gebruik van een andere ingang, waardoor zwemmers gewoon naar binnen kunnen om te zwemmen.