Twee gewonden bij schietpartij in Breda

BREDA - Bij een conflict aan de Bavelseparklaan rond 2:00 uur vannacht zijn twee personen gewond geraakt door een schietpartij. De politie kwam snel ter plaatse en arresteerde even later een verdachte. De aanleiding van het incident is nog onbekend. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 2:00 uur kreeg de politie een melding dat er naar aanleiding van een conflict zou zijn geschoten aan de Bavelseparklaan in Breda. Daar was het op dat moment erg druk, omdat het Latino Gang festival net was afgelopen. Ter plaatse deed de politie onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Bij de schietpartij waren twee personen gewond geraakt. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Even later rond 02:30 uur werd er een verdachte aangehouden door de politie elders op het Breepark aangehouden. Bij deze arrestatie trokken agenten hun wapen, De rol van de verdachte bij dit conflict wordt onderzocht. De Forensische Opsporing is ook ter plaatse voor sporenonderzoek