Vrachtwagen rijdt in op politiewagen op A16: Politie zoekt getuigen

BREDA - Een vrachtwagentrekker is zondagmiddag ingereden op een politiewagen op de A16. Dat gebeurde tussen knooppunt Galder en Hazeldonk. De politie is op zoek naar getuigen.

Een bestuurder in een vrachtwagentrekker is zondagmiddag op de A16 ingereden op een politieauto. Dat gebeurde tussen 16.50 uur en 17.10 uur op de snelweg tussen knooppunt Galder en Hazeldonk. Wat de aanleiding was voor het incident, is niet bekend.

De politie is op zoek naar getuigen en heeft daarom een oproep geplaatst. Wie het incident heeft zien gebeuren of er beelden van heeft, wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844.