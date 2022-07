Bovenwoning uitgebrand aan de Tramsingel, bewoner (39) aangehouden voor brandstichting

BREDA - Er heeft maandagmiddag een hevige brand gewoed in een bovenwoning aan de Tramsingel. De woning is volledig uitgebrand. De bewoner van de woning, een 39-jarige man, is aangehouden voor brandstichting.

Er is maandagmiddag brand uitgebroken in een bovenwoning aan de Tramsingel. De woning is door de hevige brand volledig uitgebrand. De brandweer is met drie voertuigen aanwezig om te blussen. De straat is volledig afgezet.

Brandstichting

De brand is begonnen op het balkon, bevestigt een woordvoerder van de politie. De bewoner van het pand, een 39-jarige man, heeft die brand zelf aangestoken. De man is aangehouden voor brandstichting.



Perry Roovers Fotografie