Oude man rijdt kilometers lang tegen het verkeer in op A58 en A16: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

BREDA - Een oude man heeft in de nacht van zondag op maandag spookrijdend over de A58 en A16 gereden. De politie kreeg hem ter hoogte van St. Willebrord in het vizier, maar kon de man pas stoppen toen hij op de A16 richting Antwerpen reed.

In de nacht van zondag op maandag kwam er bij de politie een melding binnen van een spookrijder op de A58. De bestuurder reed op dat moment ter hoogte van St. Willebrord in de richting van Breda. Al spookrijdend nam de bestuurder de afslag naar de A16 richting Antwerpen. “Met diverse eenheden hebben wij naast het voertuig gereden op de juiste weghelft, maar de bestuurder reageerde nergens op”, laat de politie weten. Pas ter hoogte van Hazeldonk kon de auto worden gestopt.

De bestuurder bleek een oudere man te zijn. Hij gaf aan een fout te hebben gemaakt, maar geen afritten tegen te zijn gekomen om de snelweg te verlaten. “Wonderwel zijn hier geen gewonden of doden gevallen. Dit had zo anders kunnen aflopen! En te danken aan de scherpte van alle bestuurders!”, laat de politie weten.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Het CBS zal een onderzoek instellen naar de rijvaardigheid van de bestuurder.