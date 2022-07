Hardloper aangereden op oversteekplaats, automobilist rijdt door

Een automobilist heeft donderdagmiddag een hardloper aangereden op een oversteekplaats in de Haagse Beemden. Dat gebeurde op oversteekplaats van de Overkroetenlaan met de Westerhagelaan. De hardloper is hierbij gewond geraakt en is met onbekend letsel met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Of de bestuurder zich inmiddels gemeld heeft bij de politie, is nog onbekend.