Auto uitgebrand in de Pastoor van Spaandonkstraat

BREDA - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan in de Pastoor van Spaandonkstraat. De politie onderzoekt eventuele brandstichting.

De brand vond plaats rond 02:05 uur naast de Jumbo in Princehage. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was kon niet voorkomen worden dat de auto uitbrandde. Buurtbewoners zeggen vooraf aan de brand een harde knal gehoord te hebben. De politie sluit daarom niet uit dat er sprake van brandstichting is en een onderzoek volgt. In de buurt hangen meerdere camera’s. De politie hoopt dat deze meer duidelijkheid geven over hoe de brand ontstaan is.