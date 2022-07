Automobilist (24) onder invloed van drank en drugs stapt meteen weer achter het stuur na aanhouding

BREDA / OOSTERHOUT - Een 24-jarige automobilist uit Hoek moest zondagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij door de politie was aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol en drugs. Hij is daarna echter toch weer achter het stuur gekropen en gaan rijden. Hij werd nabij Breda van de A27 gehaald en zijn auto werd in beslag genomen.